В то же время увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора объяснить сложнее.

Политолог Владимир Фесенко считает прогнозируемым отстранение Ивана Баканова от исполнения обязанностей председателя СБУ.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

"По Баканову все понятно. Все шло к этому. И намеки на то, истоки о возможности такого решения и даже комментарий Зеленского, что сейчас осуществляется аудит по Службе безопасности Украины и по другим государственным институтам", - сказал Фесенко.

Кроме того, он выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

"Это не является большой сенсацией. Но, безусловно, одновременное освобождение и руководителя СБУ и генпрокурора - это топ-новость", - отметил эксперт.

Так, устранение Баканова он считает "закономерным".

"Я думаю, главная причина - это кадровые ошибки. Последняя капля, которая, думаю, все решила - это арест главы СБУ по Крыму... Но мы знаем, какая была история с руководителем службы внутренней безопасности в СБУ, заместителем председателя СБУ и по некоторым другим, по Харьковскому руководителю СБУ и так далее", - сказал Фесенко.

Относительно решения об увольнении Венедиктовой, отметил он, "это сложнее".

"Я так понимаю, что претензии определенные были по работе Офиса генпрокурора. И до начала большой войны... Когда начиналось дело Медведчука-Порошенко в конце прошлого года, и истории, которые были в январе, было очевидно: претензии к работе Генпрокуратуры были. Просто начало войны это отложило, не до этого было", - отметил политолог.

Фесенко также не исключил, что могли быть определенные претензии к работе Офиса генпрокурора во время полномасштабной войны, о сотрудничестве с международными партнерами Украины в вопросе документирования и расследовании военных преступлений России.

"По Баканову - это более закономерная ситуация, к этому все шло. А вот по Венедиктовой, возможно, тот же аудит выявил достаточно серьезные просчеты, и поэтому Зеленский пошел на увольнение", - отметил эксперт.

Фесенко также не исключил, что волна кадровых изменений может продолжиться, в частности в правительстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский своими указами устранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Вас также могут заинтересовать новости: