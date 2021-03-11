Также в повестку дня было рекомендовано включить и два альтернативных законопроекта.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии президентский проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции (№5067), которым предлагается сократить полномочия Окружного административного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании комитета.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект направлен на решение "проблемы чрезмерной концентрации полномочий в Окружном административном суде города Киева".

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"Законопроектом предлагается передать полномочия рассмотрения претензий на нормативно-правовые акты Кабинета министров и органов исполнительной власти, деятельность которых распространяется на всю территорию Украины, в Верховный суд в качестве суда первой инстанции и в Большую палату Верховного суда как суда апелляционной инстанции", - пояснил он.

Министр сообщил, что сейчас продолжается обсуждение этого законопроекта с Верховным судом, в частности позиций по законопроекту за его принятие между первым и вторым чтениями.

Так, члены комитета своим голосованием поддержали предложение рекомендовать парламенту включить этот законопроект в повестку дня сессии.

Также депутаты рекомендовали ВР включить в повестку дня и два альтернативных к нему законопроекта - проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел (№5067-1) (автор - народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Григорий Мамка) и законопроект №5067-2 с аналогичным названием авторства депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко и депутата от "Батькивщины" Владимира Кабаченко.

Что известно о законопроекте

13 февраля пресс-служба Офиса президента заявила, что глава государства предложит ВР поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, распространяющиеся на всю территорию Украины, убираются из исключительной подсудности ОАСК и будут переданы Верховному суду как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата ВС.

Предполагается, что такое урегулирование подсудности дел ВС в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК.

15 февраля в ВР был зарегистрирован президентский проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции (№5067), которым предлагается сократить полномочия Окружного админсуда Киева.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время административные дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов правительства, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, решаются окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев (исключительная подсудность).

В то же время, согласно документу, учитывая статус органов государственной власти, полномочия и влияние их актов на каждого гражданина или определенные социальные группы, предлагается определить, что дела по обжалованию упомянутых нормативно-правовых актов подсудны ВС как суду первой инстанции.

Согласно законопроекту, рассмотрение административных дел относительно законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений правительства будет осуществляться ВС в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из 5 судей.

Административные дела по законности и соответствию правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, Нацбанка будут рассматриваться ВС в составе коллегии КАС не менее из трех судей.

Судом апелляционной инстанции в указанных выше делах является Большая палата ВС.

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Автор: Татьяна Поляковская