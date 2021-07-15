Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова.

Спустя семь лет Арсен Аваков уходит с поста министра внутренних дел Украины.

Самое время вспомнить его цитаты и выражения, которыми он особенно отличился. Вот, например, самые запоминающиеся из них:

"Не писать всей правды – не значит писать ложь";

"Товарищи, читайте мой фейсбук, там есть много хорошего";

"Патриотизм не заключается в устраивании языковых соревнований";

"Служить стране – это значит иметь мужество, а не только палочкой махать";

"Мне надоело смотреть в бесстыжие глаза ГАИшников";

"Не создавайте царя, даже если это добрый царь";

"Я – русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться";

"Живем в стране победившей криминальной демократии? Ошибся – в стране победивших активистов? Не уверены? То, что раньше принято было называть преступлением и хулиганством – теперь называют акция. А преступников – активистами";

"Если вы сидите в центре Киева и выступаете с антиукраинскими лозунгами, то это не свобода слова, это диверсия против страны";

"Должность министра МВД подразумевает позицию. Если бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю и готов".

Арсен Аваков о своей отставке

Читайте такжеВ "Слуге народа" назвали причину отставки Авакова с поста главы МВДКонечно же, за семь лет пребывания на посту Авакова не раз спрашивали, по какой причине он подаст в отставку. И вот, что он отвечал в разные годы:

в 2015 году: "Слушайте, я, когда сочту нужным, сделаю это (подам в отставку) в самый, возможно, неожиданный, но правильный момент. А если есть воля парламента, если у большинства такое мнение – надо голосовать отставку и не разговаривать. Тоже честно и правильно";

году: "Слушайте, я, когда сочту нужным, сделаю это (подам в отставку) в самый, возможно, неожиданный, но правильный момент. А если есть воля парламента, если у большинства такое мнение – надо голосовать отставку и не разговаривать. Тоже честно и правильно"; в 2016 году: "Аваков уйдет в отставку тогда, когда увидит бесполезность сидения себя в этом кресле. Если реформа остановится, смысла оставаться нет";

году: "Аваков уйдет в отставку тогда, когда увидит бесполезность сидения себя в этом кресле. Если реформа остановится, смысла оставаться нет"; в 2018 году: "Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события – я немедленно уйду с этой своей работы";

году: "Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события – я немедленно уйду с этой своей работы"; в 2021 году: "Мне хочется стать свободным человеком от обязанности… каждое утро ходить на работу и заниматься рутинной работой. Но я держу этот удар, я держу это направление и считаю, что пока чувствую мотивацию, я в порядке. Как только мотивация уйдет, я скажу: "Благодарю, господа…". Я пойду в отставку".

Арсен Аваков о Зеленском

Также пребывая на посту министра, Аваков несколько раз высказывался о действующем президенте Украины Владимире Зеленском:

"Зеленский – порядочный человек из другого мира. Из другой плоскости. Готовый разбираться с проблемами, но одновременно признающий, что во многих вопросах не вполне компетентен. В моем понимании, это значит, что он готов делегировать полномочия";

"В глазах многих Зеленский – президент, которому не будут свойственны те функции, которые взял на себя Порошенко".

Арсен Аваков о Порошенко

А к предшественнику Зеленского – Петру Порошенко – отношение Авакова заметно поменялось после выборов в 2019 году:

"Предыдущие президенты были царями, сидящими в АП (Администрации президента). У нас перед глазами прошло множество историй, когда им зализывали все, что можно было зализать, и мы получали совсем не того президента, которого избирали. С президентом Порошенко, я считаю, может и должно быть по-другому – он рефлексирующий умный аналитик с большим опытом. Поэтому мы всегда предпочитали говорить друг с другом откровенно и прямо, почему нет?";

"Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах (парламентские выборы 2019-го года) тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работала на него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать – как дышать, и поэтому он проигрывает! Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку".

Арсен Аваков о России и Путине

И последние в топе, но не менее яркие высказывания Авакова говорят о его отношении к России и Владимиру Путину:

"К сожалению, и в Канаду придут: через Арктику, через лед, из-за конфликта на шельфе. И в Японию придут из-за конфликта за Курильские острова – они будут везде, потому что мы позволяем";

"Утром, перед работой, черным кремом чистил туфли. И вдруг… подумал о Путине. Плохо подумал, еще хуже пожелал. Неверным движением испачкал черной ваксой руки. Вот же дрянное существо… Долго мыл с мылом руки… Думал о хорошем и о тех светлых людях, с которыми прошел этот год борьбы с черным".

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Автор: Катерина Шварц