В воскресенье, 6 февраля, у первой леди Украины Елены Зеленской день рождения, и ее публично поздравил муж – президент Владимир Зеленский.
Зеленский намеками поздравил жену с праздником в своем официальном Telegram-канале.
Глава государства отметил, что попытается очень аккуратно поздравить спутницу жизни, но она его поймет.
"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать... но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь...", – говорится в сообщении.
Как Владимир Зеленский поздравил жену Елену с днем рождения:
"Я тебя…
Ну очень…
Я без тебя…
Ну никак…
У нас такие замечательные…
Ну двое…
Похожи, конечно же, на…
Ну как две капли…
Помню, впервые я тебя увидел еще в...
Ну давненько
Ну и сразу у тебя…
Ну по уши
А потом вместе играли в...
Ну командой
И, конечно же, мы всех…
Ну а зачем скрывать?
А потом создали…
Ну "95-й"…
И снова всех…
Видишь, я уже не скрываю
А потом я стал...
Ну, вроде как главным
А ты…
Ну, вроде как первой
И все эти годы мы с тобой...
Ну, ты поняла…
Так что мне без тебя…
Ну, я это понимаю…
С днем рождения, моя любовь! Я тебя очень…
Не знаю, как там кто.
Но мы друг друга поняли!".
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Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) родилась в Кривом Роге 6 февраля 1978 года. Жена Владимира Зеленского – сценаристка и одна из авторов студии "Квартал 95".
Владимир Зеленский женился на Елене Кияшко в 2003 году. До брака пара встречалась семь лет. Они учились в школе в Кривом Роге в параллельных классах.
У супругов есть дочь Саша (2008 года рождения) и сын Кирилл (2013 г. р.).
Зеленский стал президентом весной 2019 года – инаугурация состоялась 20 мая.