Президент Украины решил очень аккуратно публично поздравить жену с праздником.

В воскресенье, 6 февраля, у первой леди Украины Елены Зеленской день рождения, и ее публично поздравил муж – президент Владимир Зеленский.

Зеленский намеками поздравил жену с праздником в своем официальном Telegram-канале.

Глава государства отметил, что попытается очень аккуратно поздравить спутницу жизни, но она его поймет.

"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать... но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь...", – говорится в сообщении.

Как Владимир Зеленский поздравил жену Елену с днем рождения:

"Я тебя…

Ну очень…

Я без тебя…

Ну никак…

У нас такие замечательные…

Ну двое…

Похожи, конечно же, на…

Ну как две капли…

Помню, впервые я тебя увидел еще в...

Ну давненько

Ну и сразу у тебя…

Ну по уши

А потом вместе играли в...

Ну командой

И, конечно же, мы всех…

Ну а зачем скрывать?

А потом создали…

Ну "95-й"…

И снова всех…

Видишь, я уже не скрываю

А потом я стал...

Ну, вроде как главным

А ты…

Ну, вроде как первой

И все эти годы мы с тобой...

Ну, ты поняла…

Так что мне без тебя…

Ну, я это понимаю…

С днем рождения, моя любовь! Я тебя очень…

Не знаю, как там кто.

Но мы друг друга поняли!".

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Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) родилась в Кривом Роге 6 февраля 1978 года. Жена Владимира Зеленского – сценаристка и одна из авторов студии "Квартал 95".

Владимир Зеленский женился на Елене Кияшко в 2003 году. До брака пара встречалась семь лет. Они учились в школе в Кривом Роге в параллельных классах.

У супругов есть дочь Саша (2008 года рождения) и сын Кирилл (2013 г. р.).

Зеленский стал президентом весной 2019 года – инаугурация состоялась 20 мая.

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