По словам секретаря СНБО, в этом вопросе необходимо учитывать технологические процессы.

Восстановление ядерного статуса Украины в современных условиях почти невозможно.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Суспильному".

По его словам, необходимо учитывать технологические процессы, а также новую систему безопасности.

"Это крайне сложно и в современных условиях это почти невозможно. Мы можем мечтать об этом, можем говорить, но есть технологические процессы. Надо смотреть, как будет развиваться мир. После этой войны мир будет совсем другим, будет по-другому развиваться. Будут создаваться новые союзы, новые фундаментальные вещи, новая система безопасности. И нам главное — участвовать в создании этой новой системы безопасности и быть полноправными участниками этого процесса", - заявил Данилов.

Как сообщал УНИАН, Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться 9 мая. Он поставил перед войском главную цель и ожидает ее достижения.

Также Данилов ранее говорил о планах России по создание концентрационных лагерей для украинцев.

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