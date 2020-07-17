Новые районы: как Рада изменила карту Украины (список)
Верховная Рада образовала в Автономной Республике Крым и областях 138 районов и ликвидировала 490.
Об этом сказал член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин на заседании парламента.
Читайте такжеРада уменьшила количество районов в Украине
Постановлением предусмотрено образовать в Автономной Республике Крым:
- Бахчисарайский район (с административным центром в городе Бахчисарай),
- Белогорский район (с административным центром в городе Белогорск),
- Джанкойский район (с административным центром в городе Джанкой),
- Евпаторийский район (с административным центром в городе Евпатория )
- Керченский район (с административным центром в городе Керчь),
- Курманский район (с административным центром в поселке городского типа Курман),
- Перекопский район (с административным центром в городе Яны Капу),
- Симферопольский район (с административным центром в городе Симферополь),
- Феодосийский район (с административным центром в городе Феодосия),
- Ялтинский район (с административным центром в городе Ялта).
В Винницкой области:
- Винницкий район (с административным центром в городе Винница);
- Гайсинский район (с административным центром в городе Гайсин);
- Могилев-Подольский район (с административным центром в городе Могилев-Подольский);
- Тульчинский район (с административным центром в городе Тульчин);
- Жмеринский район;
- Хмельницкий район (с административным центром в городе Хмельник).
В Волынской области:
- Владимир-Волынский район (с административным центром в городе Владимир-Волынский);
- Камень-Каширский район (с административным центром в городе Камень-Каширский);
- Ковельский район (с административным центром в городе Ковель);
- Луцкий район (с административным центром в городе Луцк).
В Днепропетровской области:
- Днепровский район (с административным центром в городе Днепр);
- Каменский район (с административным центром в городе Каменское);
- Криворожский район (с административным центром в городе Кривой Рог);
- Никопольский район (с административным центром в городе Никополь);
- Новомосковский район (с административным центром в городе Новомосковск);
- Павлоградский район (с административным центром в городе Павлоград);
- Синельниковский район.
В Донецкой области:
- Бахмутский район (с административным центром в городе Бахмут);
- Волновахский район (с административным центром в городе Волноваха);
- Горловский район (с административным центром в городе Горловка);
- Донецкий район (с административным центром в городе Донецк);
- Кальмиусский район (с административным центром в городе Кальмиусское);
- Краматорский район (с административным центром в городе Краматорск);
- Мариупольский район (с административным центром в городе Мариуполь);
- Покровский район (с административным центром в городе Покровск).
В Житомирской области:
- Бердичевский район (с административным центром в городе Бердичев);
- Житомирский район (с административным центром в городе Житомир);
- Коростенский район (с административным центром в городе Коростень);
- Новоград-Волынский район (с административным центром в городе Новоград-Волынский).
В Закарпатской области:
- Береговский район (с административным центром в городе Берегово);
- Мукачевский район (с административным центром в городе Мукачево);
- Раховский район; Тячевский район (с административным центром в городе Тячев);
- Ужгородский район (с административным центром в городе Ужгород);
- Хустский район (с административным центром в городе Хуст).
В Запорожской области:
- Бердянский район (с административным центром в городе Бердянск);
- Васильевский район (с административным центром в городе Васильевка);
- Запорожский район (с административным центром в городе Запорожье);
- Мелитопольский район (с административным центром в городе Мелитополь);
- Пологовский район (с административным центром в городе Пологи).
В Ивано-Франковской области:
- Ивано-Франковский район (с административным центром в городе Ивано-Франковск);
- Калушский район (с административным центром в городе Калуш);
- Коломыйский район (с административным центром в городе Коломыя);
- Косовский район (с административным центром в городе Косов);
- Надворнянский район (с административным центром в городе Надворная);
- Верховинский район.
В Киевской области:
- Белоцерковский район (с административным центром в городе Белая Церковь;)
- Бориспольский район (с административным центром в городе Борисполь);
- Бучанский район (с административным центром в городе Буча);
- Обуховский район (с административным центром в городе Обухов);
- Фастовский район (с административным центром в городе Фастов); Вышгородский район.
В Кировоградской области:
- Голованевский район (с административным центром в поселке городского типа Голованевск);
- Кропивницкий район (с административным центром в городе Кропивницкий);
- Новоукраинский район (с административным центром в городе Новоукраинка);
- Александрийский район (с административным центром в городе Александрия).
В Луганской области:
- Алчевский район (с административным центром в городе Алчевск);
- Довжанский район (с административным центром в городе Довжанск);
- Луганский район (с административным центром в городе Луганск);
- Ровеньковский район (с административным центром в городе Ровеньки);
- Сватовский район (с административным центром в городе Сватово);
- Северодонецкий район (с административным центром в городе Северодонецк);
- Старобельский район (с административным центром в городе Старобельск);
- Счастьенский район (с административным центром в городе Счастье).
Во Львовской области:
- Дрогобычский район (с административным центром в городе Дрогобыч;)
- Золочевский район (с административным центром в городе Золочев);
- Львовский район (с административным центром в городе Львов);
- Самборский район (с административным центром в городе Самбор);
- Стрыйский (с административным центром в городе Стрый);
- Червоноградский (с административным центром в городе Червоноград);
- Яворовский (с административным центром в городе Яворов).
В Николаевской области:
- Баштанский район (с административным центром в городе Баштанка);
- Вознесенский район (с административным центром в городе Вознесенск);
- Николаевский район (с административным центром в городе Николаев);
- Первомайский район (с административным центром в городе Первомайск).
В Одесской области:
- Белгород-Днестровский район (с административным центром в городе Белгород-Днестровский);
- Болградский район (с административным центром в городе Болград);
- Измаильский район (с административным центром в городе Измаил);
- Одесский район (с административным центром в городе Одесса);
- Подольский район (с административным центром в городе Подольск);
- Раздельнянский район (с административным центром в городе Раздельная);
- Березовский район.
В Полтавской области:
- Кременчугский район (с административным центром в городе Кременчуг);
- Лубенский район (с административным центром в городе Лубны);
- Миргородский район (с административным центром в городе Миргород);
- Полтавский район (с административным центром в городе Полтава).
В Ривненской области:
- Варашский район (с административным центром в городе Вараш);
- Дубенский район (с административным центром в городе Дубно);
- Ривненский район (с административным центром в городе Ривне);
- Сарненский район (с административным центром в городе Сарны).
В Сумской области:
- Конотопский район (с административным центром в городе Конотоп);
- Роменской район (с административным центром в городе Ромны;)
- Сумской район (с административным центром в городе Сумы;)
- Шосткинский район (с административным центром в городе Шостка).
В Тернопольской области:
- Кременецкий район (с административным центром в городе Кременец);
- Тернопольский район (с административным центром в городе Тернополь);
- Чертковский район (с административным центром в городе Чертков).
В Харьковской области:
- Изюмский район (с административным центром в городе Изюм);
- Красноградский район (с административным центром в городе Красноград);
- Купянский район (с административным центром в городе Купянск);
- Люботинский район (с административным центром в городе Люботин);
- Харьковский район (с административным центром в городе Харьков);
- Чугуевский район (с административным центром в городе Чугуев).
В Херсонской области:
- Генический район (с административным центром в городе Геническ);
- Каховский район (с административным центром в городе Новая Каховка);
- Херсонский район (с административным центром в городе Херсон);
- Бериславский район; Скадовский район.
В Хмельницкой области:
- Дунаевецкий район (с административным центром в городе Дунаевцы);
- Староконстантиновский район (с административным центром в городе Староконстантинов;)
- Хмельницкий район (с административным центром в городе Хмельницкий);
- Шепетовский район (с административным центром в городе Шепетовка).
В Черкасской области:
- Звенигородский район (с административным центром в городе Звенигородка);
- Золотоношский район (с административным центром в городе Золотоноша);
- Уманский район (с административным центром в городе Умань);
- Черкасский район (с административным центром в городе Черкассы).
В Черновицкой области:
- Сторожинецкий район (с административным центром в городе Сторожинец);
- Хотинский район (с административным центром в городе Хотин);
- Черновицкий район (с административным центром в городе Черновцы).
В Черниговской области:
- Нежинский район (с административным центром в городе Нежин);
- Новгород-Северский район (с административным центром в городе Новгород-Северский);
- Прилуцкий район (с административным центром в городе Прилуки);
- Черниговский район (с административным центром в городе Чернигов);
- Корюковский район.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram