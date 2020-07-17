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Новые районы: как Рада изменила карту Украины (список)

15:10, 17 июля 2020
Политика
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Рада сократила количество районов в Украине / фото Dnepr24

Об этом сказал член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин на заседании парламента.

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Постановлением предусмотрено образовать в Автономной Республике Крым:

  • Бахчисарайский район (с административным центром в городе Бахчисарай),
  • Белогорский район (с административным центром в городе Белогорск),
  • Джанкойский район (с административным центром в городе Джанкой),
  • Евпаторийский район (с административным центром в городе Евпатория )
  • Керченский район (с административным центром в городе Керчь),
  • Курманский район (с административным центром в поселке городского типа Курман),
  • Перекопский район (с административным центром в городе Яны Капу),
  • Симферопольский район (с административным центром в городе Симферополь),
  • Феодосийский район (с административным центром в городе Феодосия),
  • Ялтинский район (с административным центром в городе Ялта).

В Винницкой области:

  • Винницкий район (с административным центром в городе Винница);
  • Гайсинский район (с административным центром в городе Гайсин);
  • Могилев-Подольский район (с административным центром в городе Могилев-Подольский);
  • Тульчинский район (с административным центром в городе Тульчин);
  • Жмеринский район;
  • Хмельницкий район (с административным центром в городе Хмельник).

В Волынской области:

  • Владимир-Волынский район (с административным центром в городе Владимир-Волынский);
  • Камень-Каширский район (с административным центром в городе Камень-Каширский);
  • Ковельский район (с административным центром в городе Ковель);
  • Луцкий район (с административным центром в городе Луцк).

В Днепропетровской области:

  • Днепровский район (с административным центром в городе Днепр);
  • Каменский район (с административным центром в городе Каменское);
  • Криворожский район (с административным центром в городе Кривой Рог);
  • Никопольский район (с административным центром в городе Никополь);
  • Новомосковский район (с административным центром в городе Новомосковск);
  • Павлоградский район (с административным центром в городе Павлоград);
  • Синельниковский район.

В Донецкой области:

  • Бахмутский район (с административным центром в городе Бахмут);
  • Волновахский район (с административным центром в городе Волноваха);
  • Горловский район (с административным центром в городе Горловка);
  • Донецкий район (с административным центром в городе Донецк);
  • Кальмиусский район (с административным центром в городе Кальмиусское);
  • Краматорский район (с административным центром в городе Краматорск);
  • Мариупольский район (с административным центром в городе Мариуполь);
  • Покровский район (с административным центром в городе Покровск).

В Житомирской области:

  • Бердичевский район (с административным центром в городе Бердичев);
  • Житомирский район (с административным центром в городе Житомир);
  • Коростенский район (с административным центром в городе Коростень);
  • Новоград-Волынский район (с административным центром в городе Новоград-Волынский).

В Закарпатской области:

  • Береговский район (с административным центром в городе Берегово);
  • Мукачевский район (с административным центром в городе Мукачево);
  • Раховский район; Тячевский район (с административным центром в городе Тячев);
  • Ужгородский район (с административным центром в городе Ужгород);
  • Хустский район (с административным центром в городе Хуст).

В Запорожской области:

  • Бердянский район (с административным центром в городе Бердянск);
  • Васильевский район (с административным центром в городе Васильевка);
  • Запорожский район (с административным центром в городе Запорожье);
  • Мелитопольский район (с административным центром в городе Мелитополь);
  • Пологовский район (с административным центром в городе Пологи).

В Ивано-Франковской области:

  • Ивано-Франковский район (с административным центром в городе Ивано-Франковск);
  • Калушский район (с административным центром в городе Калуш);
  • Коломыйский район (с административным центром в городе Коломыя);
  • Косовский район (с административным центром в городе Косов);
  • Надворнянский район (с административным центром в городе Надворная);
  • Верховинский район.

В Киевской области:

  • Белоцерковский район (с административным центром в городе Белая Церковь;)
  • Бориспольский район (с административным центром в городе Борисполь);
  • Бучанский район (с административным центром в городе Буча);
  • Обуховский район (с административным центром в городе Обухов);
  • Фастовский район (с административным центром в городе Фастов); Вышгородский район.

В Кировоградской области:

  • Голованевский район (с административным центром в поселке городского типа Голованевск);
  • Кропивницкий район (с административным центром в городе Кропивницкий);
  • Новоукраинский район (с административным центром в городе Новоукраинка);
  • Александрийский район (с административным центром в городе Александрия).

В Луганской области:

  • Алчевский район (с административным центром в городе Алчевск);
  • Довжанский район (с административным центром в городе Довжанск);
  • Луганский район (с административным центром в городе Луганск);
  • Ровеньковский район (с административным центром в городе Ровеньки);
  • Сватовский район (с административным центром в городе Сватово);
  • Северодонецкий район (с административным центром в городе Северодонецк);
  • Старобельский район (с административным центром в городе Старобельск);
  • Счастьенский район (с административным центром в городе Счастье).

Во Львовской области:

  • Дрогобычский район (с административным центром в городе Дрогобыч;)
  • Золочевский район (с административным центром в городе Золочев);
  • Львовский район (с административным центром в городе Львов);
  • Самборский район (с административным центром в городе Самбор);
  • Стрыйский (с административным центром в городе Стрый);
  • Червоноградский (с административным центром в городе Червоноград);
  • Яворовский (с административным центром в городе Яворов).

В Николаевской области:

  • Баштанский район (с административным центром в городе Баштанка);
  • Вознесенский район (с административным центром в городе Вознесенск);
  • Николаевский район (с административным центром в городе Николаев);
  • Первомайский район (с административным центром в городе Первомайск).

В Одесской области:

  • Белгород-Днестровский район (с административным центром в городе Белгород-Днестровский);
  • Болградский район (с административным центром в городе Болград);
  • Измаильский район (с административным центром в городе Измаил);
  • Одесский район (с административным центром в городе Одесса);
  • Подольский район (с административным центром в городе Подольск);
  • Раздельнянский район (с административным центром в городе Раздельная);
  • Березовский район.

В Полтавской области:

  • Кременчугский район (с административным центром в городе Кременчуг);
  • Лубенский район (с административным центром в городе Лубны);
  • Миргородский район (с административным центром в городе Миргород);
  • Полтавский район (с административным центром в городе Полтава).

В Ривненской области:

  • Варашский район (с административным центром в городе Вараш);
  • Дубенский район (с административным центром в городе Дубно);
  • Ривненский район (с административным центром в городе Ривне);
  • Сарненский район (с административным центром в городе Сарны).

В Сумской области:

  • Конотопский район (с административным центром в городе Конотоп);
  • Роменской район (с административным центром в городе Ромны;)
  • Сумской район (с административным центром в городе Сумы;)
  • Шосткинский район (с административным центром в городе Шостка).

В Тернопольской области:

  • Кременецкий район (с административным центром в городе Кременец);
  • Тернопольский район (с административным центром в городе Тернополь);
  • Чертковский район (с административным центром в городе Чертков).

В Харьковской области:

  • Изюмский район (с административным центром в городе Изюм);
  • Красноградский район (с административным центром в городе Красноград);
  • Купянский район (с административным центром в городе Купянск);
  • Люботинский район (с административным центром в городе Люботин);
  • Харьковский район (с административным центром в городе Харьков);
  • Чугуевский район (с административным центром в городе Чугуев).

В Херсонской области:

  • Генический район (с административным центром в городе Геническ);
  • Каховский район (с административным центром в городе Новая Каховка);
  • Херсонский район (с административным центром в городе Херсон);
  • Бериславский район; Скадовский район.

В Хмельницкой области:

  • Дунаевецкий район (с административным центром в городе Дунаевцы);
  • Староконстантиновский район (с административным центром в городе Староконстантинов;)
  • Хмельницкий район (с административным центром в городе Хмельницкий);
  • Шепетовский район (с административным центром в городе Шепетовка).

В Черкасской области:

  • Звенигородский район (с административным центром в городе Звенигородка);
  • Золотоношский район (с административным центром в городе Золотоноша);
  • Уманский район (с административным центром в городе Умань);
  • Черкасский район (с административным центром в городе Черкассы).

В Черновицкой области:

  • Сторожинецкий район (с административным центром в городе Сторожинец);
  • Хотинский район (с административным центром в городе Хотин);
  • Черновицкий район (с административным центром в городе Черновцы).

В Черниговской области:

  • Нежинский район (с административным центром в городе Нежин);
  • Новгород-Северский район (с административным центром в городе Новгород-Северский);
  • Прилуцкий район (с административным центром в городе Прилуки);
  • Черниговский район (с административным центром в городе Чернигов);
  • Корюковский район.

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