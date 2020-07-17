Новые районы: как Рада изменила карту Украины (список)

Верховная Рада образовала в АР Крым и областях 138 районов и ликвидировала существующие 490.

Верховная Рада образовала в Автономной Республике Крым и областях 138 районов и ликвидировала 490. Об этом сказал член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин на заседании парламента. Читайте такжеРада уменьшила количество районов в Украине Постановлением предусмотрено образовать в Автономной Республике Крым: Бахчисарайский район (с административным центром в городе Бахчисарай),

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