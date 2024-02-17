Каждый народный избранник может поставить правки к законопроекту на подтверждение, отметил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Продолжается мобилизация в Украине, но может быть изменена - законопроект об усилении мобилизационных мер Верховная Рада уже приняла в первом чтении, но окончательное принятие документа может затянуться из-за внесения правок народными депутатами.

Каждый нардеп имеет право вносить свои правки в течение двух недель, и некоторые из них действительно способны улучшить документ, а другие направлены на затягивание процесса, рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко "24 Каналу".

"Есть такой механизм, когда депутатов пытаются ограничивать в их деятельности, и некоторые законопроекты используются, чтобы их услышали. Это также факт, поэтому отделить одни правки от других мы не можем", - отметил нардеп.

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По его словам, работа над внесенными правками зависит от их количества. Политик добавил, что члены комитета, условно, до 1 марта могут справиться с этой работой, но есть еще один нюанс.

"Также каждый народный депутат может поставить правки на подтверждение. Это уже те, которые есть в законе, он может их еще раз поднять, чтобы Верховная Рада проголосовала. Это может затягиваться очень долго и будет зависеть от того, снимут правки народные депутаты, не снимут и будут их ставить на подтверждение или на учет. Это может затянуться на несколько недель, а то и на месяц", - предупредил он.

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Парламент 7 февраля в первом чтении поддержал проект закона о мобилизации (регистрационный номер 10449). В документе, в частности, предлагается снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, ввести электронный кабинет военнообязанного и отменить срочную службу.

Позже нардеп Юлия Гришина предложила не лишать права на отсрочку аспирантов, обучающихся на контракте. Потом стало известно, что комитет парламента по вопросам образования и науки своим решением рекомендовал исключить норму об аспирантах-контрактниках из текста законопроекта о мобилизации.

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