Павел Нарожный отметил, что у Украины нет материально-технической базы для такого призыва.

Верховная Рада поддержала в первом чтении новый проект закона о мобилизации. При этом неизвестно, украинцев планируют мобилизовать.

"С военной точки зрения от мобилизации мы никуда не денемся, люди нужны. Зеленский озвучил цифру в 500 тысяч, Залужный отвечал, что таких цифр не называли. Если сейчас в армию призвать 500 тысяч, то их "отрывают" из экономики, да и их просто нереально научить и отправить воевать", – отметил военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу.

По его словам, в Украине нет материально-технической базы для подготовки такого количества людей, а это полигоны, военные части, инструкторы и офицеры.

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"Даже если представить, что всех их обучили, мы получим 500 тысяч рядовых. Куда мы их денем? Это все означает формирование новых воинских частей, и нужно получить всю технику. Я считаю цифру в 500 тысяч абсолютно нереальной и фантастической. Реальная цифра для меня 100–200 тысяч. Не одномоментно, в течение года", – указал эксперт.

Он подчеркнул, что в месяц нужно было бы мобилизовать примерно 30–40 тысяч человек.

Мобилизация в Украине - последние новости

Украинские военные в конце 2023 года попросили дополнительно мобилизовать до 500 тысяч граждан, после чего Кабмин подал в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Документ оказался "сырым", поэтому его отозвали.

30 января 2024 года Кабмин передал в Раду новый проект закона, который предлагает снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, а также предусматривает наказание для уклонистов.

В свою очередь доктор экономических наук Андрей Длигач отметил, что Украина не может мобилизовать 500 тысяч украинцев, потому что нет средств. Кроме того, он указал, что мобилизация более 15% мужчин может привести к экономической катастрофе в стране.

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