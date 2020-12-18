Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтверждает поддержку создания Крымской платформы по деоккупации полуострова.
Читайте такжеЗеленский подчеркнул, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной АмерикеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве по итогам первых двусторонних политико-безопасностных консультаций между Украиной и Турцией в новом формате под названием "Квадрига".
"Мы обсудили и рассмотрели вопрос, каким образом мы все вместе можем помочь крымским татарам. Выразили свою поддержку инициативе "Крымская платформа". Турция не признает аннексии Крыма, поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым, и заявляет об этом на всех международных платформах, в том числе, в ООН", - заявил Чавушоглу.
Также он сказал, что Турция выступает за то, чтобы вопрос Донбасса был решен в рамках территориальной целостности Украины и международного права. Он добавил, что Турция поддерживает режим прекращения огня, хотя происходят нарушения этого режима.
Чавушоглу добавил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая "работает в сложных условиях на Донбассе".
Что такое Крымская платформа
Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский в ходе прений на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.
Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.
"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.
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