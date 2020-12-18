Чавушоглу в очередной раз подчеркнул, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтверждает поддержку создания Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Читайте такжеЗеленский подчеркнул, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной АмерикеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве по итогам первых двусторонних политико-безопасностных консультаций между Украиной и Турцией в новом формате под названием "Квадрига".

"Мы обсудили и рассмотрели вопрос, каким образом мы все вместе можем помочь крымским татарам. Выразили свою поддержку инициативе "Крымская платформа". Турция не признает аннексии Крыма, поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым, и заявляет об этом на всех международных платформах, в том числе, в ООН", - заявил Чавушоглу.

Также он сказал, что Турция выступает за то, чтобы вопрос Донбасса был решен в рамках территориальной целостности Украины и международного права. Он добавил, что Турция поддерживает режим прекращения огня, хотя происходят нарушения этого режима.

Чавушоглу добавил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая "работает в сложных условиях на Донбассе".

Что такое Крымская платформа

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский в ходе прений на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

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Автор: Виталий Саенко