Также Украина поддерживает позицию нового президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских войск из Приднестровского региона страны.

Украина пригласила Молдову принять участие в создании «Крымской платформы».

Читайте такжеЭстония намерена присоединиться к созданию Крымской платформыКак сообщает МИД Украины сегодня первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном.

Джапарова проинформировала собеседника о многочисленных фактах нарушения российской оккупационной властью прав человека в Крыму и милитаризации полуострова. В ходе беседы она также представила международную инициативу «Крымская платформа» и пригласила молдавскую сторону принять активное участие в ее работе.

Собеседники отметили настроенность Украины и Молдовы на продолжение диалога по всему спектру вопросов двусторонних отношений в духе дружбы, доверия и взаимопонимания, которые существуют между двумя народами.

Стороны также сделали акцент на неизменной взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности обоих государств.

«Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, и мы поддерживаем инициативу новоизбранного президенткой Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - заявила Джапарова.

Также первая заместитель министра рассказала об инициированном президентом Украины международном флешмобе видеоприветствий по случаю 75-летия ЮНЕСКО и выразила надежду на участие в нем молдавской стороны.

Что такое крымская платформа

23 сентября президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформы по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

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Автор: Виталий Саенко