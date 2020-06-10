Новая команда Космического агентства во главе с Усовым не имеет никакого опыта в этой сфере - эксперт

Новый глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов не имеет никакого отношения к сфере, которую он возглавил.

Об этом в эфире UMN на Youtube-канале skrypin.ua заявил директор Института космических исследований НАН и ГКА Украины Олег Федоров.

“Все это можно комментировать в разной тональности. Я сдержанно об этом скажу. То, что делает или, точнее, говорит глава Космического агентства - я не понимаю совсем. В Космическое агентство зашла новая команда, и ни один человек из этой команды не работал в этой сфере вообще, во главе с руководителем”, - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что работал директором Института космических исследований 15 лет, и за это время работал и общался с людьми, которые заложили основы деятельности украинской космической отрасли. “Я привык к тому, что сначала мы отвечаем на вопрос “Что такое украинский космос? Что мы закладываем?”. Сейчас пришла команда, которая... вы можете сказать, что это “свежий взгляд”, но “вытесним россиян”... Не надо быть большим аналитиком [чтобы понять, что это невозможно. - Ред.]”, - сказал эксперт.

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Он добавил, что присутствовал, когда Усова назначали, и как тот произвел положительное впечатление, однако он не профессионал. “Лично он производит впечатление положительное как человек. Но он не имеет никакого опыта в этой сфере. Поэтому появляются такие заявления и такие проекты документов, которые никоим образом не соответствуют реальности. Это никогда не будет сделано”, - подчеркнул директор Института космических исследований НАН Украины.

По его словам, сейчас Государственное космическое агентство Украины вырождается. “Да, конечно, есть потребность что-то делать, реформировать. Но надо понимать несколько базовых вещей, которые не понимают ребята, которые туда пришли. Украина не является самодостаточным в космическом плане государством. Мы были частью целого и сейчас являемся частью несуществующего целого”, - резюмировал Федоров.

Напомним, Владимир Усов был назначен председателем Государственного космического агентства Украины в январе 2020-го. До этого Усов занимался собственным бизнесом, который не имеет отношения к космической отрасли. В своем недавнем интервью председатель ГКА заявил, что Украина может выбить российские компании с американских космических проектов, что вызвало много дискуссий среди экспертов.

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