Украинская сторона предлагает ТКГ собираться всегда в течение 24 часов при наличии погибших из-за обстрелов на линии разграничения.

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.

Читайте такжеУкраина хочет ввести обязательные собрания ТКГ в случае потерь на ДонбассеКак сообщает Офис президента Украины, руководитель ОП Андрей Ермак вчера принял участие в видеоконференции политических советников лидеров стран - участниц "нормандского формата".

В частности, советники лидеров четырех стран договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, призванных обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Украинская сторона заявила, что имеет много предложений по усовершенствованию функционирования режима прекращения огня, например, относительно более суровой ответственности за снайперские обстрелы.

Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и ни одна из сторон не имеет права отказаться от этого.

Соответствующие предложения украинской стороны сформированы и будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшару Халиту Чевику во время заседания сегодня.

Работа " нормандской четверки"

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" поручили ТКГ усовершенствовать режим тишины. Соответствующее заседание в подгруппе по безопасности ТКГ запланировано на 10:00 сегодня.

16 апреля в Париже президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая участвовала в ней в формате видеосвязи, заявил, что политические советники руководителей четырех государств 19 апреля будут работать над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

10 марта руководитель ОП заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, он ждет согласования со стороны РФ как участника переговоров в "нормандском формате".

По словам Ермака, ранее со стороны Германии и Франции были предложены так называемые кластеры, или "логические шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут стать, в случае их согласования, основой для дорожной карты. Целью имплементации этой "дорожной карты" должно стать настоящее установление мира на Донбассе, реинтеграция временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также проведение местных выборов.

Главные новости Украины и мира на утро 20 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко