Заседание в подгруппе по безопасности ТКГ запланировано на вторник, 20 апреля, на 10.00.

Политические советники лидеров четырех стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) поручили политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины усовершенствовать режим прекращения огня.

Читайте такжеВ Евросоюзе видят риск обострения на границах Украины - БоррельКак сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в социальной сети Facebook, 19 апреля состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" в режиме видеоконференции.

В частности, главным вопросом переговоров стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

«Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», - отмечается в сообщении.

При этом, в ходе переговоров прозвучало предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

В связи с этим указано, что конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на вторник, 20 апреля, на 10.00.

Что этому предшествовало

16 апреля в Париже президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая участвовала в ней в формате видеосвязи, заявил, что политические советники руководителей четырех государств 19 апреля будут работать над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко