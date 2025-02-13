Глава украинской дипломатии прокомментировал инициативы Белого дома о переговорах с РФ об окончании войны в Украине.

Украина и европейские страны не должны быть исключены из будущих мирных переговоров с РФ об окончании войны.

Такое убеждение высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью газете Le Monde. "В наших интересах работать вместе, чтобы закончить войну в 2025 году. Мы не просто хотим, чтобы боевые действия закончились. Нельзя обсуждать Украину без Украины или Европу без Европы", - подчеркнул министр.

Сибига подчеркнул, что является сторонником прочного мирного соглашения, заключенного при участии Украины и европейцев, в обмен на гарантии безопасности.

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Он добавил, что вступление Украины в НАТО остается для альянса самым надежным и доступным способом гарантировать собственную безопасность. Сибига отметил, что в процессе переговоров о вступлении не должно быть компромиссов в ущерб территориальной целостности Украины.

Издание отметило, что накануне Сибига встречался в Париже с коллегами из Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Британии.

Переговоры с РФ

Президент США Доналд Трамп заявил, что переговоры с РФ о прекращении войны в Украине начнутся в ближайшее время. Он заявил, что контакты будут налаживаться между представителями РФ и США, а европейские лидеры и украинские власти в них участвовать не будут. Европа уже высказала свое недовольство такими планами Белого дома.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что такую встречу уже готов принять Китай.

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