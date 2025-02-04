Он добавил, что все равно будет считать его врагом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с кремлевским правителем Путиным в рамках мирного саммита.

Во время большого интервью британский журналист Пирс Морган спросил украинского лидера, как он будет чувствовать себя, сидя напротив Путина во время вероятного мирного саммита. Он ответил, что пойдет на это ради достижения мира:

"Если это будет единственная схема, благодаря которой мы можем принести украинцам мир и не потерять людей, безусловно, мы пойдем на это. Независимо от того, как я к нему отношусь. Я не буду добрым к нему. Я считаю его врагом. И думаю, что он также считает меня врагом".

Также президент уверен, что Украина уже готова "перейти на дипломатический путь". "Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным".

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: