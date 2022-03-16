Он заявил, что США работают над тем, чтобы положить конец войне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что независимая Украина будет существовать "намного дольше", чем президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Во-первых, Украина, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем будет Владимир Путин. Так или иначе Украина будет, а Путина в какой-то момент не будет", - сказал Блинкен.

По его словам, США пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений.

"Настоящий вопрос заключается в том, сколько смертей и разрушений причиняет российская агрессия тем временем, и именно над этим мы работаем изо всех сил, чтобы ограничить, остановить, положить конец войне, которую ведет Россия", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине военной, гуманитарной и экономической помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

Напомним, что Украина с начала полномасштабного вторжения России просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.

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