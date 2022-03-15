Последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации.

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении продемонстрировано письмо министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", которое адресовано лично Путину, из которого видно, что государство-оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов.

"Документ имеет целью получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

При этом, указано в письме, неиспользованная для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта", - сообщают в украинской разведке.

Отмечается, что на сегодня без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений - это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида.

"Последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности", - отметили в разведке.

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