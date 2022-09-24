Президент Украины заявил, что Путин хочет возвращения СССР и все, кто стоит на этом пути, –расходный материал

Президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно понимает потери в войне, которую он развязал против Украины. Он считает всех, кто стоит на пути его попыток восстановить советский союз, расходным материалом.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью французским СМИ.

"Думаю, у него (Путина – УНИАН) свои причины, причины амбициозные, причины неуважения. Он не считает, что здесь есть отдельная нация, отдельные люди. Он считает, что мы являемся частью его мира, он хочет возвращения советского союза, он считает, что это справедливо, и все, кто стоит на этом пути, – это просто расходный материал", – отметил глава государства.

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При этом он уверен, что Путин точно знает, сколько погибает людей, но для него это "неотъемлемая часть плана". По его словам, россияне в Украине действуют вне правил войны – издеваются и пытают людей.

"Не понимаю, даже если они его убили, почему они передали без частей тело, для чего они это делают, что они хотят показать?... Это – показатель. Они (россияне – УНИАН) думают, что этим запугивают людей, но наоборот, это не о запугивании, все понимают, что нельзя говорить с ними после этого, это терроризм, не война уже", - указал Зеленский.

Он напомнил, как россияне радуются убийствам украинцев в социальных сетях. В то же время президент напомнил, как украинцы, рискуя жизнями, спасают животных.

"Так получилось, такой сосед, вышла такая трагедия историческая, историческая кровавая драма. Мы верим, что жизнь все равно победит, к сожалению, такая большая цена", - подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщал УНИАН, российская армия рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Враги атаковали военные и гражданские объекты, убивали мирных людей и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге.

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление, уже стало известно об освобождении почти всей территории Харьковской области.

По состоянию на 24 сентября потери личного состава российкой армии ориентировочно составляют около 56 300 человек

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