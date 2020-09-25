Палица о Киеве: то, что строится, должно достроиться, а все остальное – остановить

Об этом во время эфира программы "Право на власть" заявил народный депутат Украины, лидер партии "За будущее" Игорь Палица.

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"Я не баллотируюсь в мэры Киева. Но я бы делал то, что в свое время мы сделали в Луцке. Остановил бы все строительство, пока не будет принят Генеральный план города. То, что строится, должно достроиться. А все остальное - остановить. Пока специалисты не проанализируют, где должны размещаться паркинги, какие должны быть развязки, как решить вопрос объездной дороги, сколько нужно детсадов, школ и какие проблемы у больниц. Это целый комплекс проблем! Урбанистика – не о том, где стоит лавочка и как выглядит дом", - считает народный депутат.

В этом году завершается действие действующего Генплана Киева, который был принят еще в 2002 году. Проект нового генерального плана города рассчитан на срок до 2040 года.

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Автор: УНИАН