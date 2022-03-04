Госсекретарь США обещает, что мировое сообщество не позволит Путину нарушать фундаментальные принципы мироустройства.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркивает, что нельзя позволить президенту Российской Федерации Владимиру Путину остаться безнаказанным, чтобы не открыть ящик Пандоры проблем для всего мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии, высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем в Брюсселе.

"Это агрессия, вызов, угроза, которая касается всего мира. Потому что, то, что находится под угрозой, в первую очередь, без преувеличения - жизни украинских мужчин, женщин и детей. Но кроме этого, очень фундаментальные принципы, которые мы вместе начали после двух мировых войн, что очень важно сохранять мир и безопасность для всех. Это принципы, которые президент Путин вопиюще нарушает каждый день", - подчеркнул Блинкен.

В связи с этим госсекретарь США сказал, что это касается понятия, что одна страна не может просто пойти и изменить границы другой силой или захватить ее. Также речь идет о понятии, что одна страна не может диктовать другой, какой выбор должны делать ее граждане о собственном имуществе. Кроме того, речь идет о том, что время разделения мира на сферы влияния прошло, когда одна подчиняет другие своей воле.

"Все эти принципы на кону, и если мы позволим нарушить эти принципы, как это Путин делает сейчас с безнаказанностью, это откроет ящик Пандоры проблем не только для нас, но откровенно говоря, для всего мира", - отметил Блинкен.

Как сообщал УНИАН, ранее генсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят "широкие" санкции относительно российского оборонного сектора.