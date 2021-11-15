Он отметил, что в СНБО уже обсудили различные сценарии относительно реакции Украины на миграционный кризис, который сейчас возник на границе с Польшей.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, планирует ли Украина дать мигрантам, которые находятся на границе Беларуси и Польши, убежище. Оказалось, что этот вопрос не обсуждался ни на Совете нацбезопасности и обороны, ни с чиновниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сказал на брифинге.

Он отметил, что политики обсуждали очень много тем, среди которых было и большое количество сценариев относительно реакции Украины на кризис с мигрантами. По его словам, это обсуждалось на СНБО, но такая тема сейчас находится "под грифом секретно", поэтому Стефанчук не может распространять подробности.

"Что касается предложения забрать мигрантов в Украину, то такой вопрос не обсуждался ни на CНБО, ни на других встречах, ни с премьер-министром, ни с другими руководителями государства", - подчеркнул он.

Стефанчук высказал свою точку зрения, что возможное желание Украины приютить мигрантов выглядело бы едва ли правильным.

Читайте такжеЕсть угрозы: Украина не считает Беларусь безопасной странойНапомним, 14 ноября в Луцке по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, и с главами Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций. На ней говорили о дополнительных мерах по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

На Часе вопросов к правительству, которое состоится 19 ноября, Верховная Рада Украины заслушает вопрос о ситуации на украинско-беларусской границе. Речь пойдет о состоянии охраны границы и противодействии потенциальной угрозе в ситуации с нелегальными мигрантами.

Ситуация с мигрантами - справка УНИАН

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций относительно режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Читайте такжеУкраина укрепляет границу с Беларусью на фоне искусственного миграционного кризиса - КулебаОсобенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели. Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларуси, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польше, Литве и Латвии. Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ.

Автор: Надя Пришляк