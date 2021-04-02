Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в законодательство по криминализации недостоверного таможенного декларирования.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое транслировалось на украинских телеканалах.
"Мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - сказал президент.
Контрабанда в Украине
По данным экспертов Украинского института будущего, объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно, в связи с чем государственная политика должна быть направлена на развитие пограничной торговли и стимулировать вывод контрабандных потоков из тени.
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