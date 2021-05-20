Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию связанную с обысками у окружения мэра Киева Кличко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский рассказал на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности.
"Отношусь с уважением ко всем его победам, которые были до того, как Кличко пришел в политику. Насчет обысков – это вопрос к правоохранителям, которые провели то ли 50, то ли 60 обысков у окружения Кличко. Не надо было воровать из бюджета Украины. Я с его окружением не знаком. У него есть вся полнота власти. Я знаю, что, когда партии спорят, после выборов была речь, что секретарь был из другой партии, мэр попросил меня, чтобы этого не было. Я сказал, что не хочу в это вмешиваться", - ответил Зеленский на вопрос об отношениях с Кличко.
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Также президент ответил, является ли мэр Киева конкурентом для него на выборах.
"Во-первых, еще про второй срок никто не говорил. Во-вторых, Кличко выбирала не Украина, а Киев. В-третьих, есть соцопросы, которые все объясняют. В-четвертых, мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", - ответил Зеленский.
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