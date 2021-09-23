Депутаты возмутились, что законопроект о деолигархизации рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из 1 тыс. 270.

Сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и депутат из этой фракции Николай Княжицкий во время рассмотрения законопроекта об олигархах пытались перекричать первого вице-спикера парламента, ведущего заседание, Руслана Стефанчука возгласами: "Диктатура!".

Как передает корреспондент УНИАН, Геращенко и Княжицкий стали возле президиума, где сидит Стефанчук, и перекрикивали его объявления по поправкам к законопроекту возгласами: "Диктатура!".

Затем они попытались выкрикивать "Лукашенко!".

Комментируя эти возгласы, Стефанчук пошутил, что Александр Лукашенко находится в другой стране.

Также некоторые депутаты пытались препятствовать выступлению представителя президента в парламенте, народного депутата от "Слуги народа" Федора Вениславского, который с трибуны объявлял поправки к законопроекту.

На рассмотрение, по спецпроцедуре, было решено поставить только 13 поправок, которые основными определил Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, тогда как в целом к документу было подано 1 тыс. 270 поправок.

Депутаты возмущались по поводу того, что таким образом они не имеют возможности выступить по всем своим поправкам, а поддержка этих 13 означает одновременное автоматическое рассмотрение и отклонение других поправок к тем же статьям законопроекта.

Читайте такжеГруппа нардепов требует отстранить Стефанчука от ведения заседания Рады из-за законопроекта об олигархах

Сегодня, 23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Решение поддержали 279 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе определяется, что олигархом считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере по трем из следующих признакам:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который после дня вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Автор: Таня Поляковская