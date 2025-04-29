Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию Петра Порошенко, как владельца существенного участия в АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ). Об этом говорится в сообщении Нацбанка от 29 апреля. Причиной такого решения является применение к Порошенко персональных экономических санкций.

"Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО "МИБ" Порошенко Петра Алексеевича признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 22.12.2018 № 149 (с изменениями)... признаком небезупречной деловой репутации физического лица, связанной с соблюдением закона и публичного порядка, является, в частности, применение Украиной санкций к такому лицу", - говорится в сообщении НБУ.

В Национальном банке отметили, что заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры проводилось 28 апреля дистанционно в Zoom. К заседанию присоединили представителей Порошенко - адвоката Игоря Голованя и представителя МИБ - заместитель начальника юридического управления Александра Грищенко, которым дали "все возможности предоставить свои объяснения (быть заслушанными) в рамках открытого административного производства".

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При этом в здание НБУ прибыли народные депутаты из партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Нина Южанина, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Ростислав Павленко и "требовали обеспечить им возможность физически присутствовать на заседании Комитета", заявляют в Нацбанке.

"Национальный банк расценивает действия народных депутатов и лиц, которые их сопровождали, в частности ведение прямой трансляции их пребывания в НБУ в эфире "5 канала" и вызов Национальной полиции, как попытку давления на работников НБУ и попытки сорвать работу Комитета. НБУ рассмотрит возможность подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствовании деятельности со стороны указанных народных депутатов и лиц, которые их сопровождали", - заявили в Нацбанке.

Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против пяти украинских бизнесменов и политиков, включая пятого президента Петра Порошенко.