О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.

В пятницу, 20 августа, должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В сообщении пресс-службы СНБО отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа заседание СНБО Украины.

Сообщается, что все члены СНБО проинформированы о проведении заседания.

Также сказано, что о времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.

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Накануне стало известно, что Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу залесения Украины.

Как сообщает СНБО, межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное залесение Украины".

Как отметил Данилов, президент Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу.

Автор: Надя Пришляк