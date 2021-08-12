Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил важность ускорения проведения национальной инвентаризации лесов.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу залесения Украины.

Как сообщает СНБО, межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное залесение Украины".

Как отметил Данилов, президент Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу.

Участники совещания обсудили, в частности, состояние выполнения задач, определенных указом главы государства от 23 марта 2021 года № 111, которым введено в действие решение СНБО Украины от 23 марта 2021 года "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации", и указом президента Украины от 7 июня 2021 года № 228 "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов".

Читайте такжеВ ООН предупредили человечество о катастрофических изменениях климатаТакже, среди прочего, речь шла о путях решения проблемных вопросов лесоустройства, прежде всего в части учета, защиты, использования и восстановления лесов, а также о реорганизации лесохозяйственных предприятий и совершенствовании финансовой системы лесного хозяйства.

В этом контексте Данилов подчеркнул важность ускорения проведения национальной инвентаризации лесов. "У нас более 10 млн га лесного фонда, и этот актив должен приносить экономическую, экологическую и эстетическую пользу", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул важность принятия мер к тому, чтобы каждая объединенная территориальная громада была заинтересована в участии в реализации экологической инициативы "Масштабное залесение Украины".

Автор: Виталий Саенко