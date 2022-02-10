Совбез в пятницу соберется на выездное заседание.

Одним из главных вопросов завтрашнего заседания СНБО, которое состоится в Харькове, станет вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за последних действий России. На днях она начала блокаду части акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, пишет УП.

"Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей", - сказал он.

По словам Данилова, президент Владимир Зеленский определил этот вопрос как неотложный.

Блокирование Россией Черного и Азовского морей

9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые продлятся в феврале.

По его данным, из-за перекрытия никаких коридоров для прохождения торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было.

Сегодня, 10 февраля, МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

В ВМС Украины заявили о готовности к развитию любых сценариев и провокаций врага и дальнейшей защите страны с морского направления.