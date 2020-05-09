Саакашвили убежден, что некоторые депутаты его боятся, поэтому и не поддерживают
Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили объяснил отсутствие поддержки со стороны отдельных депутатов их страхом перемен.
Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.
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«Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить», – заявил Саакашвили.
Он добавил, что такие недоброжелатели «как раз не хотят перемен».
«Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать», – считает политик.
Саакашвили уточнил, что инструменты такого влияния есть не у него, а у президента, и рассказал, что имел «много-много разговоров» с Зеленским.
Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.