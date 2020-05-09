Саакашвили убежден, что некоторые депутаты его боятся, поэтому и не поддерживают

7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили объяснил отсутствие поддержки со стороны отдельных депутатов их страхом перемен.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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«Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить», – заявил Саакашвили.

Он добавил, что такие недоброжелатели «как раз не хотят перемен».

«Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать», – считает политик.

Саакашвили уточнил, что инструменты такого влияния есть не у него, а у президента, и рассказал, что имел «много-много разговоров» с Зеленским.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.