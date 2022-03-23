В НАТО согласуют предоставление Украине оборудования для защиты от таких атак во время войны с РФ.

Саммит лидеров НАТО, который пройдет завра в Брюсселе, согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Об этом на брифинге сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки (Украине). Это включает помощь в сфере кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", - сообщил Столтенберг.

Он подтвердил стремление Альянса не допустить выхода войны за пределы Украины.

"Мы решительны сделать все, что мы можем, чтобы поддержать Украину. Но у нас есть ответственность гарантировать, что война не выйдет за пределы Украины и не станет конфликтом между Россией и НАТО", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате. Он будет говорить о необходимости прекратить военные преступления РФ против украинцев и гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, 22 марта стало известно, что на саммите НАТО обсудят возможное применение Россией химического оружия в Украине.