Президент подчеркнул, что хоть Украина не является членом этих организаций, но по меньшей мере один голос там у нее есть.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о конкретной поддержке для Украины на саммитах "Большой семерки" и НАТО.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Днем говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Настоящим другом Украины, который не колеблется и не ищет отговорок. Договорились о конкретной поддержке для нашего государства на саммитах на следующей неделе – "Большой семерки" и НАТО", - отметил он.

Президент подчеркнул, что хоть Украина не является членом этих организаций, но как минимум один голос там у нее есть.

Он напомнил, что также пообщался с актерами Эштоном Кутчером и Милой Кунис, которые помогают украинским вынужденным переселенцам, собирая средства.

По словам Зеленского, звездная пара уже собрала 35 миллионов долларов.

"Согласитесь, это хороший результат только для одной пары наших друзей в Америке. А мы работаем над тем, чтобы нашими друзьями был весь мир", - подчеркнул глава государства.

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