На этой неделе комиссия по избранию руководителя САП будет заседать два дня подряд.

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) возобновила заседание в новом году.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, комиссия "настроена на активизацию работы и конструктив", поэтому она надеется, что конкурс объявят "очень скоро".

"Перед первым заседанием в 2021-м встретилась с членами комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. В прошлом году комиссия собиралась 7 раз несмотря на языковые и временные барьеры и то, что ее члены находятся на разных континентах, а также пандемию", - написала она.

Как отмечает Венедиктова, на этой неделе комиссия будет заседать два дня подряд и планирует доработать Порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на административные должности в САП и приложения к нему, в том числе Методологию и критерии оценивания практических заданий и результатов собеседований во время проведения открытого конкурса, а также подготовить текст объявления о конкурсе.

"Убеждена, что это будут документы высочайшего качества, которые позволят на должном уровне провести прозрачный конкурс", - пишет генеральный прокурор.

Венедиктова подчеркивает, что роль офиса генпрокурора - сугубо организационная.

"Наша роль - чисто организационная и техническая поддержка без вмешательств в деятельность, и мы ее обеспечиваем для того, чтобы конкурс стартовал как можно быстрее. Для этого работает рабочая группа из более 50 человек, половина из которых являются работниками Офиса Генерального прокурора и Тренингового центра прокуроров Украины, а остальные – эксперты международных организаций. Государству очень нужен сильный, профессиональный, решительный и независимый руководитель САП, который возглавит борьбу с топ-коррупцией", - пишет она.

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Автор: УНИАН