В СНБО заявляют, что хотят изучить основания введения американских санкций против украинцев, чтобы в Украине тоже ввести санкции против этих лиц.

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки по поводу получения официальной информации о введении санкций против 61 украинца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил его секретарь Алексей Данилов.

"Мы еще проговорили вопросы относительно санкций, которые вводят наши партнеры. Санкции, которые вводят в отношении граждан Украины Соединенные Штаты. Мы к ним обратились с официальным документам, чтобы они нам по каждому гражданину Украины дали исчерпывающие ответы: когда, на основании чего были введены те или иные санкции для реагирования здесь, на территории Украины, в отношении этих лиц", - сказал Данилов.

По его словам, необходимо провести юридическую верификацию.

"Если наши правоохранительные органы будут считать необходимым внедрять определенные процедурные моменты... если будет принято решение о введении санкций в поддержку наших партнеров, после получения и обработки всех документов, - мы это будем делать на территории нашей страны", - отметил Данилов.

"На сегодняшний день нам достоверно известно о 61 гражданине Украины, против которых Соединенные Штаты вводили санкции", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Он добавил, что Украина также будет обращаться к европейским партнерам с аналогичной просьбой.

"До определенного времени, к сожалению, наше государство этими вопросами не занималось. Мы не выясняли почему, на основании чего, кто вводил те или иные санкции", - добавил Данилов.

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Автор: Виталий Саенко