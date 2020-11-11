КСУ открыл производство по нарушению Зеленским карантина в кафе

Ранее производство в отношении президента за нарушение им карантина в кафе приостановили, поскольку он является неприкосновенным лицом.

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности. Читайте такжеОпрос Зеленского: стали известны официальные результатыОб этом КСУ сообщил в ответ на запрос Радио Свобода. «Определением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года №231-3(И)/2020 открыто конституционное производство по этому делу», – сказано в сообщении. Течение событий 3 июня было обнародовано фото, на котором изображен Зеленский за одним столиком с руководителем ОП Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.

По состоянию на 3 июня правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за одним столом разрешалось находиться не более чем четырем посетителям одновременно.

4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм Зеленским и чиновников, которые его сопровождали во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечения их к ответственности.

10 июня Нацполиция сообщила, что составила админпротоколы на президента Украины Зеленского, руководителя Офиса президента Ермака, его первого заместителя Трофимова, главного государственного санитарного врача Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Габинета и Хмельницкого городского голову Симчишина, которые вопреки карантинным ограничениям посетили кафе в Хмельницком.

Позже производство в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение им карантина в кафе приостановили, поскольку глава государства является неприкосновенным лицом, согласно Конституции. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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