Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности.
Читайте такжеОпрос Зеленского: стали известны официальные результатыОб этом КСУ сообщил в ответ на запрос Радио Свобода.
«Определением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года №231-3(И)/2020 открыто конституционное производство по этому делу», – сказано в сообщении.
Течение событий
- 3 июня было обнародовано фото, на котором изображен Зеленский за одним столиком с руководителем ОП Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.
- По состоянию на 3 июня правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за одним столом разрешалось находиться не более чем четырем посетителям одновременно.
- 4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм Зеленским и чиновников, которые его сопровождали во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечения их к ответственности.
- 10 июня Нацполиция сообщила, что составила админпротоколы на президента Украины Зеленского, руководителя Офиса президента Ермака, его первого заместителя Трофимова, главного государственного санитарного врача Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Габинета и Хмельницкого городского голову Симчишина, которые вопреки карантинным ограничениям посетили кафе в Хмельницком.
- Позже производство в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение им карантина в кафе приостановили, поскольку глава государства является неприкосновенным лицом, согласно Конституции.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram