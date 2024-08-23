Лидеры государств разговаривали за закрытыми дверями без допуска прессы.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, переговоры между двумя лидерами продолжались за закрытыми дверями около двух часов.

По итогам переговоров пресс-конференции не было.

Президент Украины сначала встретил премьера Индии на крыльце Мариинского дворца. Лидеры пожали руки и представили свои делегации. Затем Моди в торжественном зале Мариинского дворца оставил запись в книге почетных гостей.

При участии лидеров Украины и Индии были подписаны четыре документа:

Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Индии по индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации высокоэффективных проектов развития общин. От правительства Украины этот меморандум подписала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. От Украины это соглашение подписал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Программу культурного сотрудничества между Министерствами культуры Украины и Индии на 2024-2028 годы. От Украины подпись поставил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной организацией по контролю за стандартами лекарственных средств Министерства здоровья и семейного благосостояния Индии. От Украины подпись поставил председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко.

Визит Моди в Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа, премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Киев. Это первый визит премьер-министра Индии в Украину со времени обретения нашей независимости в 1991 году.

Ожидалось, что Моди поделится с украинским лидером Владимиром Зеленским перспективами мирного решения войны с Россией. Этот визит проходит по приглашению президента Зеленского.

Издание Bloomberg сообщало, что Индия будет передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по словам людей, которые знакомы с этим вопросом, он исключил роль посредника в окончании войны РФ в Украине.

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