Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, переговоры между двумя лидерами продолжались за закрытыми дверями около двух часов.
По итогам переговоров пресс-конференции не было.
Президент Украины сначала встретил премьера Индии на крыльце Мариинского дворца. Лидеры пожали руки и представили свои делегации. Затем Моди в торжественном зале Мариинского дворца оставил запись в книге почетных гостей.
При участии лидеров Украины и Индии были подписаны четыре документа:
- Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Индии по индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации высокоэффективных проектов развития общин. От правительства Украины этот меморандум подписала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
- Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. От Украины это соглашение подписал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
- Программу культурного сотрудничества между Министерствами культуры Украины и Индии на 2024-2028 годы. От Украины подпись поставил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
- Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной организацией по контролю за стандартами лекарственных средств Министерства здоровья и семейного благосостояния Индии. От Украины подпись поставил председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко.
Визит Моди в Украину
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа, премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Киев. Это первый визит премьер-министра Индии в Украину со времени обретения нашей независимости в 1991 году.
Ожидалось, что Моди поделится с украинским лидером Владимиром Зеленским перспективами мирного решения войны с Россией. Этот визит проходит по приглашению президента Зеленского.
Издание Bloomberg сообщало, что Индия будет передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по словам людей, которые знакомы с этим вопросом, он исключил роль посредника в окончании войны РФ в Украине.