Известно, что во время визита в Украину индийский премьер встретится с Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, чтобы сбалансировать связи с Вашингтоном и Москвой, однако, по словам людей, которые знакомы с этим вопросом, он исключил роль посредника в окончании войны РФ в Украине. Однако страна все же согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

В частности индийские официальные лица призвали к диалогу и дипломатии, чтобы закончить полномасштабную войну, которая началась в феврале 2022 года.

"Визит Моди в Украину происходит через несколько недель после его визита в Россию, давнего союзника Индии, что вызвало разочарование в Вашингтоне. Администрация президента Джо Байдена сделала более тесные связи с Индией краеугольным камнем своей внешней политики. Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу российского визита во время ряда встреч и телефонных разговоров со своими индийскими коллегами в июле", - говорится в материале. Видео дня

В Bloomberg подчеркнули, что отсутствие желания Моди способствовать прекращению огня частично объясняется зависимостью Индии от РФ по вопросам дешевой нефти и оружия.

"Нью-Дели воздерживается от критики Москвы из-за вторжения, которое продолжается уже третий год, и увеличил закупку российской нефти до рекордного уровня. Эта южноазиатская страна имеет враждебные границы с Пакистаном и Китаем", - отметило издание.

Отмечается, что визит Моди в Украину будет длиться всего несколько часов из соображений безопасности. В Bloomberg отметили, что Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе.

"Индия играет центральную роль в стремлении Зеленского получить благосклонность ключевых стран так называемого Глобального Юга, но в этом году эти усилия потерпели неудачу. На июньском саммите в Швейцарии Индия была среди стран, которые не подписали итоговое заявление, что стало ударом по попытке Украины расширить поддержку в ее войне против российских оккупационных сил", - добавили в материале.

В то же время люди, знакомые с повесткой дня, сказали, что встреча с Моди вряд ли приведет к каким-то важным заявлениям, несмотря на то, что несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в стадии разработки.

В свою очередь в Офисе украинского президента подтвердили, что визит Нарендра Моди состоится в эту пятницу, 23 августа.

"Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство", - говорится в сообщении.

В ОП добавили, что во время визита состоятся переговоры Моди с Владимиром Зеленским, где они обсудят "вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества". Кроме того, ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Индия и война в Украине - последние новости

Ранее на официальном сайте посольства Индии в Москве призвали граждан страны, которые живут в Курской, Белгородской и Брянской областях, выехать за пределы этих регионов из-за нестабильной ситуации, которая сложилась после вторжения России в Украину. В частности индийцам предлагают найти возможности для временного переселения в другие регионы.

В то же время заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, комментируя недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, отметил, что страна планирует активно участвовать в войне в Украине.

"Я думаю, что мы, скорее всего, услышим новости о более непосредственном участии Индии в делах Украины. Я благодарен за это. Я думаю, Индия хочет играть ответственную роль на глобальном уровне", - подчеркнул он.

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