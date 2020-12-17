Во фракции отметили, что неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис.

Во фракции "Слуга народа" (СН) народные депутаты договорились между собой не ехать на дорогие курорты.

Читайте такжеЖурналисты на заседании Рады застали нардепа Колюха за бронированием отеля для отдыхаОб этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ. "Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему (не ездить. - Ред.)", - сказала Кравчук.

Отвечая на вопрос, не связано ли такое решение с тем, что нардеп "Слуги народа" во время заседания ВР бронировал отель для отдыха и рассматривал варианты в Доминиканской республике за $6750, Кравчук ответила: "Нет. Это уже несколько недель. Это на самом деле какое-то такое нормальное решение для ответственных политиков. У нас в принципе никто сильно не ездил на Мальдивы и Сейшелы. Я таких не знаю, кто был... Насколько я знаю, наиболее популярные среди теплых стран - это Египет, кто любит кататься на лыжах - то лыжи, и многие будут отдыхать в Украине".

Отвечая на вопрос относительно того, был ли разговор с Колюхом, по поводу его отдыха, Кравчук заметила: "Он не в моей группе. Видимо, что-то говорили. Не знаю, я с ним не общалась после этого".

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Автор: УНИАН