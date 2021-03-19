По оценкам специалистов, в случае прорыва дамбы будет затоплено около 2300 га территории.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова направила депутатский запрос премьер-министру, министрам инфраструктуры, защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, председателю Одесской ОГА и мэру Одессы относительно комплексного решения вопроса, связанного с аварийным состоянием бесхозного гидротехнического сооружения – дамбы Хаджибейского лимана.

Об этом парламентарий сообщила на своей странице в Facebook.

"Построенные и введенные в эксплуатацию в советское время гидротехнические сооружения в основном не находятся на балансе ни одного предприятия, органа государственной власти или органа местного самоуправления. С 2003 года дамба Хаджибейского лимана находится в аварийном состоянии – и до сих пор этот вопрос не решен", – отметила Татьяна Плачкова.

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По оценкам специалистов, в случае прорыва дамбы будет затоплено около 2300 га территории, пострадают тысячи людей, железнодорожная ветка, более 50 предприятий и организаций, учебные заведения, роддом и Центр семейной медицины. Без энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения останется Суворовский район Одессы и центральная часть города.

"С целью недопущения аварии прошу безотлагательно принять меры, предусмотренные Гражданским кодексом Украины, для получения соответствующим органом права собственности на бесхозное сооружение и для финансирования работ по реконструкции (капитальному ремонту) дамбы Хаджибейского лимана", - говорится в депутатском запросе.

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Автор: Иван Бойко