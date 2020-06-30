Президент ввел Стефанчука в состав Национального совета реформ
Президент Владимир Зеленский ввел первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя главы государства в парламенте Руслана Стефанчука в состав Национального совета реформ.
Текст соответствующего указа №257/2020 от 30 июня обнародован на сайте президента.
Согласно документу, Стефанчук будет участвовать в работе Нацсовета по всем вопросам.
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Как сообщал УНИАН, 23 июня Зеленский своим указом утвердил персональный состав Национального совета реформ и сам его возглавил. Президент также определил членов Нацсовета, которые будут принимать участие в его работе по всем вопросам, и приглашенных для рассмотрения отдельных вопросов.
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