Президент ввел Стефанчука в состав Национального совета реформ

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук будет участвовать в работе Нацсовета по всем вопросам.

Президент Владимир Зеленский ввел первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя главы государства в парламенте Руслана Стефанчука в состав Национального совета реформ.

Текст соответствующего указа №257/2020 от 30 июня обнародован на сайте президента.

Согласно документу, Стефанчук будет участвовать в работе Нацсовета по всем вопросам.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня Зеленский своим указом утвердил персональный состав Национального совета реформ и сам его возглавил. Президент также определил членов Нацсовета, которые будут принимать участие в его работе по всем вопросам, и приглашенных для рассмотрения отдельных вопросов.

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