Микроавтобус СБУ неоднократно блокировал движение детективов антикоррупционного бюро.

Работники Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины устроили настоящие гонки из-за одиозного беглого экс-судьи Николая Чауса, который был задержан сегодня на Винничине.

Видео опубликовали в НАБУ.

На снятых кадрах видно, как детективы НАБУ преследуют сотрудников СБУ, требуя по громкоговорителю остановиться и не препятствовать работе правоохранителей.

Однако микроавтобус СБУ неоднократно блокировал движение детективов антикоррупционного бюро, а также спровоцировал небольшое ДТП.

Чауса отвезли в центральное управление Службы безопасности Украины, расположенное по адресу Владимирская, 33, в Киеве.

Читайте такжеБитва за Чауса: в НАБУ заявляют, что СБУ отказалась отдавать им одиозного экс-судьюНа территории управления съемка прекращается, поэтому, удалось ли детективам антикорупционного бюро, отобрать беглого судью, остается неизвестным.

Как известно, сегодня ряд СМИ сообщили о том, что Николая Чауса задержали в одном из сел в Винницкой области после звонка одного из местных жителей.

Однако в НАБУ заявили, что с ними на связь никто по этому поводу не выходил, и потребовали у сотрудников СБУ передать им задержанного судью.

Автор: Станислав Кожемякин