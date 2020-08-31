Директор НАБУ Артем Сытник преувеличил в 757 раз, когда заявил поступления в бюджет 1,5 млрд грн от деятельности НАБУ в этом году. Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства финансов Украины на журналистский запрос.

17 августа в ходе брифинга директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экономический эффект от работы НАБУ в I полугодии 2020 составил более 1,5 млрд грн, хотя еще несколько месяцев назад, в апреле, Государственная казначейская служба сообщила, что в государственный бюджет за первые три месяца 2020 поступило лишь 14 тыс грн от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, и четверть этой суммы (3,4 тыс. грн) составил штраф самого Сытника по приговору суда за коррупционные действия.

Как свидетельствует ответ Министерства финансов на журналистский запрос, в бюджет по факту поступило лишь 48 тысяч гривень, пишет “Деловая столица”.

"Как за 3 месяца НАБУ умудрилось заработать в бюджет до 1,5 млрд? Даже рекордная сумма взятки, конфискованной по делу Злочевского, 6 млн долларов, не объясняет этой фантастической цифры, тем более, что эти 6 млн в бюджет попасть никак не могли - они лишь изьяты, еще следствие продолжается, и приговора суда об их конфискации еще не было.

Ответ очень прост. Никак. Никакие 1,5 млрд бюджет не получил от НАБУ. Сытник просто солгал, пытаясь доказать свою нужность на посту директора НАБУ Зеленскому, понимая, каким будет решение Конституционного суда относительно законности его назначения", - пишет ДС.

Согласно ответу Министерства финансов на запрос о суммах поступлений от деятельности НАБУ в бюджет страны, общая сумма поступлений от деятельности всех антикоррупционных и следственных органов по "антикоррупционных" статьях (по бюджетной классификации это коды 24020000<tel:24020000> - средства от реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты , конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, и 50080100<tel:50080100> - конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) в январе-июле 2020 составила 48000 грн. Еще 1,95 млн грн составляет сумма, которую возмещено добровольно лицами в ходе досудебного расследования (по данным НАБУ). Вместе экономический эффект от деятельности НАБУ составляет 1998 000<tel:1998%20000> грн, что составляет около 0,1% от названной Сытником суммы.

Напомним, что 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН