В Бюро жалуются, что депутата вызвали повесткой в следственные органы, однако он "повестки игнорирует, в органы следствия не появляется".

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало оперативное видео по делу уличенного в получении неправомерной выгоды народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Отмечается, что учитывая общественный резонанс, Нацбюро публикует фрагменты оперативных материалов по делу депутата, уличенного в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды 28 января.

"По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если они планируют поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании состоялся. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета", - говорится в сообщении.

Первым объектом такого сотрудничества, отметили в НАБУ, стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенка", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.

"В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" - не безвозмездные и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата показалась ему также своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно - за систему ультразвуковой диагностики - депутат "попросил передать ему 30% от суммы договора - 558 тыс. грн".

Как установило следствие, депутат планировал такую схему расчета суммы неправомерной выгоды применять и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставку МРТ (30% от 37,499 млн грн - 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн - 398,33 тыс. грн)".

"Народного избранника разоблачили "на горячем" 28 января 2022 года. Однако не задерживали из-за "депутатского иммунитета", зато вызвали повесткой в следственные органы. С тех пор народный депутат повестки игнорирует, в органах следствия не появляется", - отметили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 28 января правоохранители задержали Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Сегодня, 2 февраля, Кузьминых попросил временно исключить его из состава фракции "Слуга народа" с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность.

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