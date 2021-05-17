По словам первого заместителя председателя фракции, также на заседании может быть обсужден ряд законопроектов.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что сегодня на заседании фракции "Слуга народа" будет рассмотрен вопрос об отставке трех министров.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Мы сейчас собираем подписи относительно внеочередного заседания пленарного, которое мы будем просить назначить на завтра после обычного заседания", - напомнил депутат и добавил, что, вероятно, это заседание будет назначено на 16:00.

На этом заседании, отметил Корниенко, должны быть рассмотрены заявления об отставке по собственному желанию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, а также представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

"Сегодня фракция. Фракция будет проходить с 18:15 до ... 20:00-21:00. И там эти вопросы будут рассматриваться", - сказал Корниенко.

Он добавил, что на фракции рассмотрят и вопрос о законопроектах, если у депутатов на этот останутся "время и силы".

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Автор: Татьяна Поляковская