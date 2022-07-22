Государственное бюро расследований сообщило о подозрении предателю Максиму Емельяненко, который перешел на сторону врага и сегодня воюет против Украины.
Как отметили в ГБР, капитан III ранга был командиром корвета "Тернополь".
После захвата оккупантами его части в Севастополе и судна Емельяненко был единственным из экипажа, кто присягнул на верность агрессору.
"Сейчас предатель воюет против Украины в составе Вооруженных сил РФ на сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира", - рассказали в ГБР.
Капитану заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Как писал УНИАН, ранее стало известно, что российские оккупанты отстраняют коллаборантов от власти на временно оккупированных украинских территориях. На их место назначают россиян.