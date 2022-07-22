Украинские военные ликвидировали псевдолейтенанта Руслана Хардикова.
Об этом сообщил Оперативный ВСУ.
В сообщении указано, что он является выпускником созданного оккупационными властями Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ), которое находится во временно оккупированном Донецке.
"Предателя настигла карма", - отметили в сообщении.
При єтом не уточняется, где именно был ликвидирован Хардиков.
Как сообщал УНИАН, в апреле в Украине ликвидировали подполковника армии РФ Георгия Петрунина. Он был военным комендантом Самары, имел боевой опыт в Чечне и Сирии. "Военный комендант Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", – говорилось в сообщении.
А ранее в Украине ликвидировали еще одного командира мотострелкового батальона РФ. На этот раз "судьба оккупанта" настигла майора Руслана Петрухина.