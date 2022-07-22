Предатель был выпускником военного училища, которое создали оккупанты в Донецке.

Украинские военные ликвидировали псевдолейтенанта Руслана Хардикова.

Об этом сообщил Оперативный ВСУ.

В сообщении указано, что он является выпускником созданного оккупационными властями Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ), которое находится во временно оккупированном Донецке.

"Предателя настигла карма", - отметили в сообщении.

При єтом не уточняется, где именно был ликвидирован Хардиков.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Украине ликвидировали подполковника армии РФ Георгия Петрунина. Он был военным комендантом Самары, имел боевой опыт в Чечне и Сирии. "Военный комендант Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", – говорилось в сообщении.

А ранее в Украине ликвидировали еще одного командира мотострелкового батальона РФ. На этот раз "судьба оккупанта" настигла майора Руслана Петрухина.

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