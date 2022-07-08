Депутаты "Единой России" игнорируют самопровозглашенных мэров во время визитов.

Российские оккупанты отстраняют коллаборантов от власти на временно оккупированных украинских территориях. На их место назначают россиян.

Об этом сообщается на созданном Силами спецопераций Вооруженных сил Украины сайте "Сопротивление".

В Херсонской области, после назначения председателем "правительства" работника ФСБ РФ Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. Тем временем российские захватчики провели обыски у его заместителей.

В Мелитополе полицейских, перешедших на сторону врага, отстранили от руководящих должностей, назначив на их место россиян.

По информации "Сопротивления", делегации депутатов "Единой России" во время визитов в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.

"Ведь предатель нужен лишь раз – во время измены, дальше в его услугах уже никто не заинтересован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене народный депутат Алексей Ковалев организовывал вывоз соли и зерна из Херсонщины в Россию.

По словам генпрокурора Ирины Венедіктової, в начале оккупации Ковалев поехал в Херсонскую область якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес.

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