Российские оккупанты отстраняют коллаборантов от власти на временно оккупированных украинских территориях. На их место назначают россиян.
Об этом сообщается на созданном Силами спецопераций Вооруженных сил Украины сайте "Сопротивление".
В Херсонской области, после назначения председателем "правительства" работника ФСБ РФ Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. Тем временем российские захватчики провели обыски у его заместителей.
В Мелитополе полицейских, перешедших на сторону врага, отстранили от руководящих должностей, назначив на их место россиян.
По информации "Сопротивления", делегации депутатов "Единой России" во время визитов в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.
"Ведь предатель нужен лишь раз – во время измены, дальше в его услугах уже никто не заинтересован", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене народный депутат Алексей Ковалев организовывал вывоз соли и зерна из Херсонщины в Россию.
По словам генпрокурора Ирины Венедіктової, в начале оккупации Ковалев поехал в Херсонскую область якобы работать с избирателями и защищать от мародеров свой бизнес.