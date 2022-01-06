Увеличение зарплаты правоохранителей будет происходить поэтапно.

Кабинет Министров Украины выделил средства для повышения зарплат полицейских уже с января

Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

"Я понимаю недовольство полицейских. Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам", - заявил Клименко.

По его словам, вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувственным для полицейских.

Читайте такжеПорошенко назвал дату возвращения в Киев"В течение прошлого года мы находили возможности улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021", - подчеркнул он.

В то же время несмотря на это, Клименко заявил, что имеет приятную новость для полицейских.

"Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января", - подчеркнул глава Нацполиции.

В частности, в первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также ожидается следующее повышение в апреле. При этом Клименко подчеркнул, что руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат.

"Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции - сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях - это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно будет иметь достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа", - заявил чиновник.

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К концу декабря 2021 года стало известно, что украинские полицейские недовольны низким уровнем заработной платы. Соответствующие сообщения появились в комментариях на официальной странице МВД Украины. По словам правоохранителей, они получают 13 тысяч гривен, а руководство МВД и прокуроры – по + 100 тысяч гривен до зарплаты. Кроме того, под постом рассказали, что полицейские не получают "ковидные" выплаты и 13-ю зарплату. На этом фоне полицейские угрожали массовыми увольнениями.

В свою очередь, издание "Высокий замок" сообщило о массовых увольнениях. Также речь идет о так называемых тихих забастовках. В последние дни декабря 2021 года правоохранители более "либерально" стали относиться к нарушителям правил дорожного движения - водителей не штрафовали, а ограничивались "воспитательными беседами".

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство обороны Украины задолжало военным 1,5 млрд гривен. В ведомстве тогда заверили, что решат проблему в ближайшее время.

Позже министр обороны Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей деятельности повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих, однако признал, что сейчас ресурсов для этого нет.

30 декабря президент Владимир Зеленский подписал Указ № 688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

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