Политики хотят выразить поддержку нашей страны, их визит запланирован на 7-8 февраля.

Пока некоторые страны вывозят из Украины своих дипломатов на фоне ситуации с возможным вторжением России, главы Министерств иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии решили выразить свою поддержку и планируют посетить Донбасс.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Idnes.

После совещания кризисного штаба Чехии он заявил, что его страна готова к антироссийским санкциям, хотя и верит в дипломатическое решение сложившейся ситуации. Однако, как отметил Липавский, Россия продолжает активизировать свою деятельность.

Поэтому глава МИД Чехии отправится в Украину и посетит Донбасс. Вместе с ним нашу страну посетят также главы МИД Австрии и Словакии. Липавский вылетит в Украину специальным рейсом из Братиславы (столицы Словакии), где к нему присоединятся министры двух вышеуказанных стран.Поездка запланирована на 7-8 февраля.

По словам главы МИД Чехии, эвакуация чешских дипломатов пока не планируется. Однако он не рекомендует гражданам своей страны посещать прифронтовые зоны Украины, так как там ситуация с безопасностью выглядит довольно напряженно.

"Мы изучаем все кризисные механизмы, и с прошлой недели собирается рабочая группа для оценки соответствующей информации", - указал Липавский.

Читайте такжеСША рассматривают беспрецедентные технологические санкции против России - СМИТакже он напомнил о том, что Чехия планирует передать Украине вооружение.

Ранее УНИАН уже сообщал о том, что Чехия может отправить в Украину военных на помощь ВСУ. Для этого украинское руководство должно сделать соответствующий запрос, указали в Минобороны страны.

Угроза вторжения РФ: что известно

Осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

Читайте также"Все непросто, но есть надежда": Зеленский успокоил украинцев в новом обращении (видео)23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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