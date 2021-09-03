Ермак намекнул, что на слова экс-президента в ОП не обращают внимания.

В Офисе президента иронично прокомментировали недавние "наставления" бывшего главы государства, нардепа Петра Порошенко, которые тот дал Владимиру Зеленскому перед визитом в США.

В эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Зеленский слушает советы других людей, но не Порошенко. И объяснил, почему.

"Я думаю, что вы знаете мою позицию. Я считаю и уверен в том, что наконец Украина имеет лучшего президента за всю историю, поэтому он безусловно прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к людям, которые действительно имеют опыт, необходимые знания. Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины", - заявил Ермак.

Напомним, 30 августа бывший президент на своей странице в Facebook обнародовал почти шестиминутное видео под названием "Порошенко дал наставления Зеленскому". В нем он рассказал, на чем Зеленский должен сосредоточиться в США, с кем встретиться и какие вопросы обсудить. Не забыл Порошенко упомянуть и о себе, давая советы действующему главе государства: "Установить добрые личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал при моей каденции".

Автор: Иван Бойко