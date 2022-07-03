Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на переговорах между Украиной и РФ Киеву придется "согласиться на условия Москвы".

В Офисе президента перечислили условия для переговоров с Россией и подчеркнули, что Кремль их прекрасно знает.

Об этом сообщил советник председателя ОП Михаил Подоляк.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины... Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что когда дело дойдет до переговоров между Украиной и РФ, Киеву придется "согласиться на условия Москвы".

Напомним, сейчас между Украиной и Россией ведутся переговоры только насчет обмена пленными. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, с РФ невозможно беседовать, так как "нет рациональности". Если оставить врагу территории, которые он контролировал до 23 февраля, то это будет отложенная война.

В ОПУ также заявили, что новые переговоры могут начаться только тогда, когда их инициирует президент Украины Владимир Зеленский. По мнению главы переговорной группы и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это может случиться в августе, когда наша страна получит усиленную позицию.

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